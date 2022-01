Business news: Egitto-Italia, ministro Petrolio incontra nuovo ambasciatore Quaroni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio e delle risorse minerarie dell'Egitto, Tarek El Molla, ha incontrato il nuovo ambasciatore d'Italia al Cairo, Michele Quaroni, per illustrare gli ultimi sviluppi e le prospettive di cooperazione nel settore petrolifero e del gas attraverso società italiane operanti in Egitto, secondo quanto riferito da un comunicato del dicastero del Petrolio egiziano. El Molla ha sottolineato che le aziende italiane, in particolare Eni, sono importanti partner in questo settore energetico. Inoltre, il ministro ha illustrato gli ultimi aggiornamenti sui progetti di Eni nelle attività di esplorazione e produzione di petrolio e gas nel Mediterraneo, nel Golfo di Suez e nel Deserto Occidentale. El Molla ha inoltre evidenziato l’avanzamento dei lavori per la piena operatività della centrale di Damietta per la liquefazione di gas naturale e la sua successiva esportazione. Infine, egli ha evidenziato l’importanza della collaborazione con i partner internazionali, tra cui l’Italia, per realizzare progetti volti a promuovere l'utilizzo del gas naturale come carburante per i veicoli. (Cae)