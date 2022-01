Quirinale: Bergamini, vicinanza a Rotondi, riportare discussione entro canoni democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento del governo Draghi, Deborah Bergamini, esprime la sua "sincera vicinanza e rinnovata stima a Gianfranco Rotondi per le minacce ricevute. Evocare periodi molto bui della storia del nostro Paese non è per niente rassicurante e non fa presagire un clima sereno in vista del dibattito pubblico che ci vedrà coinvolti in occasione dell'elezione del presidente della Repubblica". L'esponente dell'esecutivo aggiunge in una nota: "C'è una piccola minoranza che riferendosi al Presidente Silvio Berlusconi perde ogni briciolo di lucidità e di onestà intellettuale. In più occasioni si è superato il limite ed auspico che nelle prossime settimane, in vista dell'importantissimo appuntamento istituzionale che ci attende, si riesca ad abbassare i toni e a riportare la discussione entro i canoni democratici". (Com)