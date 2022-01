Business news: Hong Kong, indice tecnologico Hang Seng perde 4,63 per cento e tocca minimo storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice Hang Seng Tech di Hong Kong, che registra l'andamento delle maggiori aziende tecnologiche quotate in borsa, ha perso il 4,63 per cento durante le negoziazioni odierne, crollando al minimo storico di 5.323,47 punti. Lo riferisce l'agenzia di stampa cinese "Xinhua", precisando che il gigante cinese del commercio elettronico Meituan e la piattaforma di streaming e condivisione video Bilibili hanno perso oltre il dieci per cento. In calo anche i titoli del colosso e-commerce Jd.com della piattaforma di condivisione video Kuaishou, che ha perso oltre il sette per cento. L'Hang Seng China Enterprises, un indice di riferimento che riflette la performance complessiva delle aziende quotate a Hong Kong, ha perso il 2,01 per cento chiudendo a 8.015,7 punti. (Cip)