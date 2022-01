Polonia: fonti stampa, Kaczynski (PiS) sta considerando rimozione ministro Giustizia Ziobro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Diritto e giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, starebbe considerando la rimozione del ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro, dal governo della Polonia. E’ quanto si apprende da informazioni non ufficiali dell’emittente “Radio Zet”. L’emittente ha riferito che il vicepremier Kaczynski vorrebbe allontanare dal governo Ziobro quest’anno. Il guardasigilli è il leader del partito Solidarna Polska, alleato di coalizione di PiS, ed è uno dei maggiori esponenti della linea dura contro l’Unione europea. Rimuoverlo dall’esecutivo consentirebbe di eliminare una volta per tutte la Camera disciplinare della Corte suprema e così, nelle intenzioni di Kaczynski, scongiurare la perdita di fondi europei destinati a Varsavia. Il leader di PiS sarebbe infatti preoccupato che, senza i fondi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il governo non sia in grado di soddisfare le sue promesse. Come hanno sottolineato i media locali, l’allontanamento di Ziobro dal governo si tradurrebbe con ogni probabilità in elezioni anticipate. Già lo scorso agosto la maggioranza ha perso un altro alleato, il partito Porozumienie di Jaroslaw Gowin. (Vap)