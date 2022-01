Covid: scoperta a Cipro una mutazione ibrida delle varianti Delta e Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova mutazione del coronavirus è stata scoperta dagli scienziati del dipartimento di biologia dell’Università di Cipro. Lo ha dichiarato Leondios Kostrikis, ricercatore a capo del gruppo, in un comunicato pubblicato dal portale “Cyprus Times”. La mutazione è stata soprannominata Deltacron, per il fatto di essere un ibrido tra la variante Delta e la Omicron. Gli scienziati hanno esaminato 25 campioni da pazienti contagiati con la variante mutante e ieri i risultati del sequenziamento dei 25 campioni sono stati indirizzati alla banca dati internazionale che tiene traccia dei cambiamenti del coronavirus, Gisaid. Il ministro della Sanità cipriota, Michalis Hadjipantela, ha dichiarato che la nuova mutazione non è motivo di preoccupazione per le autorità, giacché combina due varianti già diffuse nel Paese. (Res)