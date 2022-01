Partiti: patto consultazione Sinistra italiana-Europa verde per Italia che guardi avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia sta vivendo una preoccupante crisi, sociale, economica e ambientale, mentre la pandemia genera preoccupazioni sempre più gravi, il Parlamento tra pochi giorni sarà chiamato ad un passaggio istituzionale di fondamentale importanza per il futuro del paese, quello dell'elezione del o della presidente della Repubblica. Sullo sfondo maturano nuove consapevolezze: la pandemia, la crisi climatica, la crescita poderosa delle diseguaglianze economiche e sociali, le disuguaglianze di genere, i milioni di persone costrette a migrare, da tempo sappiamo che questo sistema economico e il suo modello di sviluppo non sono in grado di salvaguardare l'ambiente in cui viviamo, di assicurare benessere diffuso e duraturo e di garantire diritti sociali e civili universali. Per queste ragioni Europa verde e Sinistra italiana ritengono utile condividere esperienze, proposte e intelligenze attraverso un patto di consultazione". È quanto si legge nell'appendice comune ai documenti finali delle direzioni nazionali di Europa Verde e di Sinistra italiana riunitesi oggi separatamente. "In primo luogo - prosegue il documento - perché crediamo che l'Italia abbia bisogno di un nuovo o una nuova presidente della Repubblica capace di essere davvero garante della Costituzione e delle istituzioni democratiche. Auspichiamo che si elegga una figura di comprovata etica pubblica, con un percorso coerente con la storia della nostra Repubblica, fondata sull'antifascismo. In secondo luogo consideriamo necessario collaborare per monitorare l'attuazione del Pnrr, il piano energia e clima, e vigilare affinché si inverta la rotta anche in materia sociale, investendo sui diritti sociali e sulla lotta alla diseguaglianza". (segue) (Rin)