Usa: "Washington Post", la proposta di Manchin per il piano sociale non è più sul tavolo

21 luglio 2021

- Non è più sul tavolo la proposta del senatore centrista Joe Manchin per la riduzione del piano di spesa sociale da 2.200 miliardi di dollari promosso dal presidente Joe Biden. Lo scrive oggi il quotidiano "Washington Post" citando tre fonti a conoscenza delle trattative. La controfferta, dal valore di 1.800 miliardi di dollari, era stata inviata da Manchin alla Casa Bianca la settimana prima di Natale. Al momento, tuttavia, il senatore democratico ha chiarito di non essere disposto a sostenere più neanche quella proposta. Privatamente, scrive il "Washington Post", Manchin ha fatto sapere di non essere interessato a lavorare su una legge che assomigli al pacchetto Build back better e ha suggerito al Partito democratico di "ripensare del tutto il proprio approccio". I negoziati tra le parti hanno subito una brusca frenata nel mese di dicembre, quando la Casa Bianca ha menzionato il nome di Manchin tra gli ostacoli all'approvazione del pacchetto. A quel punto, il senatore della West Virginia ha sorpreso l'amministrazione criticando il piano di Biden ai microfoni dell'emittente conservatrice "Fox News". A quel punto, la Casa Bianca ha pubblicato un duro comunicato, nel quale ha messo in discussione la stessa credibilità di Manchin. (Nys)