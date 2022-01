Germania: segretario SpD, avvio gasdotto Nord Stream 2 non ha a che vedere con la politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvio del gasdotto Nord Stream 2 non è legato alla politica ed è in linea con i desideri del popolo tedesco. Lo ha dichiarato il segretario generale del Partito socialdemocratico di Germania (SpD), Kevin Kuehnert. A suo dire, l’unica cosa che ne ritarda l’attivazione sono le autorizzazioni. “Il Nord Stream 2 è, per così dire, già quasi collegato alla rete e solo la mancanza di permessi legali ostacola l’avvio definitivo delle operazioni”, ha detto il segretario. (Geb)