Egitto: liberato l’attivista copto per i diritti umani Ramy Kamel

- Le autorità dell’Egitto hanno deciso di rilasciare oggi Ramy Kamel, attivista copto e tra i fondatori della Maspero Youth Foundation, l’organizzazione che riunisce i familiari delle vittime del massacro di Maspero del 9-10 ottobre 2011. Lo riferiscono fonti giudiziarie ad “Agenzia Nova”. Rami era sottoposto a carcerazione preventiva in attesa delle indagini nel caso numero 1475 dal suo arresto il 23 novembre 2019. La notizia è stata confermata anche dalla sorella dell’attivista, la quale ha scritto via Facebook che il fratello è tornato a casa dopo oltre due anni di detenzione. Kamel era stato arrestato un giorno prima di un suo viaggio a Ginevra, in Svizzera, dove avrebbe dovuto testimoniare al Forum delle Nazioni Unite sulle questioni delle minoranze. Il massacro di Maspero è iniziato come una manifestazione pacifica dei copti egiziani nell'ottobre 2011 in reazione alla demolizione di una chiesa nell'Alto Egitto edificata, secondo le autorità statali dell'epoca, senza permesso. I dimostranti volevano organizzare un sit-in davanti al Maspero, l’edificio dove ha sede l'Egyptian Radio and Television Union, ma sono stati respinti con la forza dagli agenti di sicurezza e dall’esercito. Gli scontri che ne sono seguiti hanno provocando 24 morti e 212, per lo più tra i manifestanti copti. (Res)