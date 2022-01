Kazakhstan: Farnesina, Italia segue con preoccupazione e rinnova appello per cessazione ostilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia continua a seguire con preoccupazione i gravi eventi che stanno avendo luogo in Kazakhstan e rinnova l'appello affinché cessi l'uso della forza nel paese. Lo si legge in una nota della Farnesina. L'ambasciata d'Italia a Nur Sultan è rimasta sempre operativa in costante contatto con l'Unita di crisi della Farnesina e in coordinamento con le altre missioni diplomatiche dell'Unione europea nel paese. Nonostante le difficoltà nelle comunicazioni, l'ambasciata è in contatto con i cittadini italiani e le aziende presenti nel Paese per fornire loro ogni possibile assistenza. Restano sconsigliati al momento viaggi non essenziali in Kazakhstan. (Res)