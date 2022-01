Business news: la Cina ha ottenuto il primato delle commesse navali nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si è aggiudicata circa il 50 per cento delle commesse navali globali nell'anno 2021. Lo riferisce l'emittente di Stato "Cctv", citando il Clarkson Research Service, istituto leader nella fornitura di dati relativi al settore marittimo. Stando a quanto riferito, la Cina ha firmato contratti di costruzione per 22,8 milioni di tonnellate lorde compensate (Cgt), pari al 49 per cento degli ordini globali. La stazza lorda compensata è un indicatore della quantità di lavoro necessaria per costruire una nave, calcolata moltiplicando la stazza per un coefficiente determinato in base alla tipologia e alle dimensioni di quella particolare nave. La Corea del Sud si è classificata seconda, aggiudicandosi nel 2021 il 38 per cento delle commesse globali. I dati ribadiscono il ruolo leader nel settore rivestito dai due Paesi, soprattutto se analizzati nel generale decremento della produzione ingegneristica navale registrata a livello globale. Questa, secondo il Clarkson Research Service, ha ridotto la propria capacità del 40 per cento rispetto al 2008. (Cip)