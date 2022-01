Business news: Tencent cede partecipazione da 3 miliardi di dollari in Sea Limited

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tencent ha ceduto 3,01 miliardi della propria partecipazione in Sea Limited, una società singaporiana che opera nei settori della videoludica e dell’e-commerce. Il colosso cinese dell'intrattenimento elettronico ha venduto 14,5 milioni di azioni a 208 dollari ciascuna, dando corso al progressivo disimpegno da Sea Limited annunciato il giorno prima. Tencent ha infatti dichiarato di aver stipulato un accordo per ridurre la propria partecipazione dal 21,3 al 18,7 per cento, mantenendo comunque la maggioranza sostanziale a lungo termine. (Cip)