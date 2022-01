Agrigento: D'Uva (M5s) su Scala dei turchi, grave atto vandalico che deve essere punito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si è risvegliata così la Scala dei turchi questa mattina all’alba. Una delle più preziose bellezze naturali del nostro territorio è stata imbrattata di vernice rossa e polvere d’intonaco nella notte, da parte di delinquenti non ancora identificati. Chiazze rosse come ferite profonde a un sito di estrema bellezza. Addolora vedere profanato e vandalizzato in questo modo uno dei paesaggi più suggestivi della Sicilia, una delle scogliere marine più famose al mondo”. Lo scrive in un post su Facebook, pubblicando una foto, il deputato messinese del Movimento cinque stelle, Francesco D’Uva, che conclude: “Deturpare e devastare il paesaggio non è solo un atto vandalico, ma è un’azione criminosa che deve essere punita. Confido nel lavoro delle autorità affinché vengano presto assicurati alla giustizia gli autori di questo vile atto vandalico”. (Rin)