Spagna: presidente Catalogna, trattative con governo siano accompagnate da calendario

- Il presidente della Catalogna, Pere Aragones, sta facendo pressioni sul governo di Madrid per fare in modo che le trattative nell'ambito del tavolo di dialogo siano accompagnate da uno "specifico calendario". Lo riferisce il quotidiano "El Mundo". Aragones lo ha affermato in alcune dichiarazioni ai giornalisti dopo aver visitato il municipio di Granollers (Barcellona) accompagnato dal sindaco, Josep Mayoral. "Non c'è tempo da perdere per trovare una soluzione democratica che permetta ai catalani di decidere il loro futuro politico in assoluta libertà", ha aggiunto il leader di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), spiegando che la prossima riunione del tavolo di dialogo dovrebbe tenersi "nelle prossime settimane". Il presidente catalano ha poi teso la mano a Candidatura di unità popolare (Cup), nonostante il mancato sostegno alla legge di bilancio regionale, per mantenere la maggioranza parlamentare dei gruppi pro indipendenza. (Spm)