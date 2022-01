Scuola: M5s, rafforzare urgentemente misure per garantire lezioni in presenza e in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola "costituisce un punto di riferimento insostituibile per la crescita personale e culturale dei nostri ragazzi, ed è opportuno fare tutto il possibile affinché le lezioni rimangano in presenza. Le difficoltà che studenti, professori e tutto il personale scolastico si trovano ad affrontare sono evidenti ed evidenziano lo stato evolutivo del virus e la necessità di implementare le misure per garantire la presenza. Tanti provvedimenti proposti dal Movimento cinque stelle sono stati accolti, ma il governo, Regioni e il Parlamento devono fare di più, c’è margine per rafforzare ulteriormente le misure previste per il contenimento del contagio, evitando chiusure che danneggerebbero ulteriormente i ragazzi". E’ quanto affermato, a seguito di una riunione tenutasi oggi, dalla sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia, dai deputati e dai senatori delle commissioni Cultura di Camera e Senato, e dal comitato presieduto da Lucia Azzolina per l’istruzione e la Cultura del M5s. "Dal mondo della scuola e dei dirigenti scolastici arrivano istanze reali e cogenti di cui siamo consapevoli e che non possono essere ignorate, soprattutto a fronte della situazione che il Paese sta attraversando, e il Movimento cinque stelle sta lavorando per trovare soluzioni concrete ed efficaci - si legge in una nota -. E’ necessario un nuovo scostamento di bilancio per garantire ulteriori risorse per colmare le carenze di organico negli istituti, supportare le famiglie che saranno in difficoltà a causa della didattica a distanza, provvedere alla distribuzione di mascherine Ffp2, oltre che il tracciamento dei casi e introduzione di controlli a campione". (Com)