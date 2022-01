Sudan: l’Egitto sostiene le iniziative dell’Onu per portare stabilità nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto segue da vicino gli ultimi sviluppi in Sudan e sostiene le attuali iniziative delle Nazioni Unite per raggiungere la stabilità a Khartoum. Lo ha affermato il ministero degli Esteri egiziano in un comunicato stampa, invitando le parti sudanesi al dialogo per superare l'attuale crisi ed evitare il caos. Il Sudan sta assistendo a ingenti manifestazioni di protesta in tutto il Paese per chiedere all'esercito di cedere il potere a un governo civile. Diversi manifestanti sono stati uccisi o feriti nel corso delle dimostrazioni. Il 3 gennaio, il primo ministro del governo di transizione, Abdullah Hamdok, si è dimesso dall'incarico. “L'Egitto invita tutte le parti a lavorare per scegliere un nuovo primo ministro di transizione consensuale e formare un governo il prima possibile”, si legge nella nota stampa, esprimendo la disponibilità del Cairo “a sostenere quel governo in tutti i modi possibili”. Il ministero aggiunge che la sicurezza e la stabilità del Sudan sono una "parte inseparabile" della sicurezza e della stabilità dell'Egitto e della regione. (Cae)