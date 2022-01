Libia: incendio divampa nell’ospedale Al Khadra della capitale Tripoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 4 gennaio, Khaled Shakshak, capo dell'Ufficio di revisione contabile, aveva dichiarato in un’intervista televisiva che il sistema sanitario in Libia ha contratto debiti per oltre un miliardo di dinari (circa 100 milioni di dollari) ed è tra i più corrotti del Paese nordafricano. “Abbiamo ricevuto registrazioni audio di noti personaggi nel ministero della Salute che ricattano i proprietari delle aziende per accettare tangenti”, aveva denunciato Shakshak. “Il settore sanitario non è il più corrotto, ci sono comparti che lo sono di più, ma soffre comunque di una grande corruzione”, aveva detto ancora il capo dell'Ufficio di revisione contabile, dando la colpa alla “debolezza del sistema amministrativo” che ha trasformato il ministero della Salute “in un luogo dove fare profitti illeciti” a scapito dell’erario pubblico. “I debiti del ministero della Salute superano il miliardo di dinari”, aveva denunciato il capo dell’Audit bureau. Secondo Shakshak, inoltre, almeno 5 milioni di dosi del vaccino anti-Covid sono ancora nei depositi e non sono state utilizzate. (Lit)