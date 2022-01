Balneari: Gasparri (FI) oggi nelle Marche per incontri con rappresentanti settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha incontrato oggi numerosi rappresentanti del mondo balneare delle Marche in una serie di appuntamenti organizzati dal partito azzurro a Fano, Civitanova e Porto San Giorgio, insieme alla capogruppo in regione Marche Jessica Marcozzi, all'assessore ragionale Stefano Aguzzi, e ad alcuni dirigenti di Forza Italia tra cui Elisabetta Foschi coordinatrice di Fano, Riccardo Sacchi coordinatore di Macerata e il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarrapica. "Per Forza Italia - ha ribadito Gasparri nel corso degli incontri - la tutela del settore e delle aziende che lo rappresentano è fondamentale e lo dimostrano anche l’impegno sul territorio ed incontri come quelli organizzati oggi. Siamo sempre stati in prima linea come partito e personalmente ho sempre difeso la categoria dagli attacchi che da molti settori, politici e non, sono arrivati nel corso degli anni, riuscendo ad ottenere importanti risultati e ad arginare gli effetti nefasti scaturiti dalla direttiva Bolkestein. Continuiamo a farlo e proseguiremo in futuro perché siamo convinti che queste realtà, che rappresentano una peculiarità turistica tutta italiana e un fiore all’occhiello della nostra economia, come si può vedere anche sulla costa delle Marche, vadano tutelate e non minacciate". (Rin)