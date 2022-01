Kazakhstan: combattimenti in corso lungo l'autostrada tra Almaty e Bishkek

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duri combattimenti sono in corso da diverse ore nei sobborghi di Almaty, principale città del Kazakhstan, in particolare lungo l'autostrada che conduce verso la capitale del Kirghizistan Bishkek. Lo riporta l'agenzia di stampa russa "Sputnik" citando testimoni locali. Gli scontri infurierebbero in particolare nella zona del distretto di Raiymbek. Le proteste in Kazakhstan, dirette in primo luogo contro il raddoppio del prezzo del gas di petrolio liquefatto (Gpl), sono iniziate il primo gennaio nella città di Zhanaozen, nella regione occidentale di Mangistau, e si sono rapidamente allargate al resto del Paese. A partire da mercoledì 5 gennaio, i manifestanti hanno assaltato il centro della città di Almaty, la più grande del Kazakhstan, dando fuoco all'ufficio del sindaco e ad altri edifici governativi, arrivando a prendere il controllo dell'aeroporto cittadino. (segue) (Res)