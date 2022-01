Venezuela: opposizione esprime volontà di riprendere negoziati con Maduro in Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti dell'opposizione venezuelana riuniti nella Piattaforma unitaria hanno espresso la volontà di riprendere i negoziati in Messico con il governo del presidente Nicolas Madura. Lo si legge in una dichiarazione scritta. "La delegazione della Piattaforma unitaria ribadisce al popolo venezuelano, al regno di Norvegia e alla comunità internazionale la sua piena disponibilità a riprendere l'agenda dei negoziati, oggi più attuale e urgente che mai", riporta il documento. Il processo negoziale era stato sospeso a seguito del ritiro delle delegazione del governo, che protestava per l'estradizione negli Stati Uniti dell'uomo d'affari colombiano Alex Saab, figura vicina a Maduro e coinvolta direttamente nei negoziati per conto del regime di Caracas. (segue) (Vec)