Venezuela: opposizione esprime volontà di riprendere negoziati con Maduro in Messico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Piattaforma unitaria ricorda come uno dei punti nell'agenda dei colloqui riguardasse la riforma del sistema giudiziario, una condizione "indispensabile per il ripristino della democrazia". L'opposizione avverte quindi la comunità internazionale della campagna di "incitamento all'odio e minacce" portata avanti dal governo venezuelano. "Di fronte a questi fatti, ribadiamo che la nostra voce rimarrà al servizio della maggioranza e continuerà a dare testimonianza di tutte le vittime civili e militari che hanno subito abusi dei diritti umani", si legge ancora nella dichiarazione, che ribadisce infine il proprio impegno per il raggiungimento di accordi in grado di alleviare la crisi in Venezuela. (segue) (Vec)