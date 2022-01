Venezuela: opposizione esprime volontà di riprendere negoziati con Maduro in Messico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse ore anche gli Stati Uniti, tramite il loro inviato per il Venezuela James Story, hanno invitato il governo di Maduro a riprendere i negoziati in Messico. Attraverso un'intervista al portale "Monitoreamos", Story ha ribadito il sostegno di Washington al leader dell'opposizione Juan Guaidò come presidente ad interim del Venezuela. "Quello che vogliamo è che le due parti tornino al tavolo del dialogo in Messico. In questo caso saremo pronti ad ammorbidire e a modificare le sanzioni, purché ci sia un ritorno alla democrazia", ha spiegato. Il funzionario Usa ha inoltre respinto la richiesta di Caracas di liberare Alex Saab, ricordando che il potere esecutivo negli Stati Uniti non ha la capacità di imporre decisioni alla magistratura. (Vec)