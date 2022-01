Agrigento: Casa (M5s) su Scala dei turchi, si valuti se interdire accesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scempio della Scala dei turchi è una triste fotografia della mancanza di senso civico e dell'assenza di vigilanza su un patrimonio unico al mondo. Il sito è un biglietto da visita della Sicilia, non possiamo assolutamente permetterci di perderlo. La marna bianca è un materiale potenzialmente delicato, occorre valutare se continuare a consentire l'accesso pedonale all'area. Mi auguro che gli uffici competenti siano già al lavoro per innalzare il livello di tutela del sito". Lo dichiara in una nota Vittoria Casa, deputata del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera. (Com)