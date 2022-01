Energia: Gelmini, dobbiamo fare di più, serve nuovo intervento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ai 3,8 miliardi di euro "inseriti in Legge di Bilancio siamo riusciti a contenere l’aumento di luce e gas, ma per evitare che il caro energia metta in ginocchio famiglie e imprese dobbiamo fare di più. Serve un nuovo intervento per calmierare ulteriormente i prezzi e come indica da tempo Forza Italia, si punti anche su gas naturale e nucleare sicuro. Per attuare quella transizione energetica di cui l’Italia ha bisogno, solo le rinnovabili non bastano". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. (Rin)