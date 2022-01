Francia: alcune migliaia di persone in piazza dopo le parole di Macron sui non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune migliaia di persone sono scese in piazza oggi in Francia contro le parole del presidente Emmanuel Macron, che giorni fa ha dichiarato di voler “rompere le scatole” a chi rifiuta di vaccinarsi restringendo la loro libertà. Coma ha riferito l’emittente “BmfTv”, a Parigi gli oppositori dei pass vaccinali, oltre a quelli dei medesimi vaccini contro il coronavirus, si sono diretti a Place Vauban, intorno alla figura di Florian Philippot, fondatore del partito dei Patrioti. Altri cortei si sono tenuti in altre città, tra le quali Marsiglia, Montpellier, Nantes, Le Man e Caen. (Frp)