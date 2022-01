Usa-Russia: Mosca risponde all’affondo di Blinken sul Kazakhstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Russia ha risposto per le rime al segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che ieri sera ha commentato l’invio di truppe russe in Kazakhstan osservando che “quando i russi entrano in casa, è molto difficile mandarli via”. “Se Antony Blinken ama così tanto la storia, dovrebbe sapere anche che quando gli americani entrano in casa è molto difficile restare vivi e non essere rapinati o violentati”, ha risposto in un messaggio su Telegram il ministero degli Esteri di Mosca, definendo “tipicamente offensivo” il commento del capo della diplomazia di Washington. (segue) (Res)