Usa-Russia: Mosca risponde all’affondo di Blinken sul Kazakhstan (2)

- Gli Stati Uniti hanno tenuto finora un atteggiamento particolarmente prudente rispetto alla crisi in Kazakhstan, iniziata il primo gennaio con proteste provocate dal raddoppio del prezzo del gas di petrolio liquefatto (Gpl) che si sono successivamente estese al resto del Paese, degenerando in vere e proprie scene di guerriglia in particolare nella città di Almaty. Giovedì 6 gennaio Blinken ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo kazakho Mukhtar Tleuberdi, al quale ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti verso le legittime autorità di Nur-Sultan. Ieri tuttavia il dipartimento di Stato ha anche emesso un avviso di viaggio che consente al personale governativo non emergenziale di lasciare il consolato generale ad Almaty. (segue) (Res)