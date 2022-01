Covid: Salvini, importante non chiudere stadi e attività sportive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Importante segnale non chiudere stadi e attività sportive, apprezziamo la responsabilità delle società di calcio pronte ad autolimitare gli ingressi degli spettatori per le partite di gennaio, fermare il campionato o giocare a porte chiuse sarebbe una sconfitta, oltre a far saltare migliaia di posti di lavoro e i bilanci di tantissime società”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)