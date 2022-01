Sudan: Usa, Regno Unito, Arabia Saudita ed Emirati accolgono con favore mediazione Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti, Regno Unito, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, i Paesi del cosiddetto gruppo Quad, accolgono con favore l'annuncio della missione delle Nazioni Unite in Sudan (Unitams), che faciliterà colloqui per risolvere la crisi politica nel Paese africano. Lo si legge in una nota diramata dal dipartimento di Stato. "Sosteniamo con forza questa iniziativa di dialogo facilitata dall'Onu e guidata dai sudanesi. Invitiamo tutti gli attori politici sudanesi a cogliere l'opportunità per ripristinare la transizione verso una democrazia civile, in linea con la Dichiarazione costituzionale del 2019. Speriamo che questo processo sia orientato a risultati che guidino il Paese verso elezioni democratiche, in linea con le manifeste aspirazioni del popolo sudanese alla libertà, alla democrazia, alla pace, alla giustizia e alla prosperità", afferma il documento. (Res)