Milano: De Corato, appello a donne molestate a Capodanno, denunciate e fidatevi del lavoro della Procura

- "Rivolgo un appello a tutte le ragazze e le donne che nella notte di Capodanno hanno subito violenze, abusi e molestie sessuali durante i festeggiamenti in Duomo e nelle vie limitrofe, ad opera dei gruppi di giovani stranieri, soprattutto nordafricani. Non abbiate paura e denunciate quello che avete subito. La Procura, che può contare sul prezioso apporto di Maria Letizia Mannella, sostituto procuratore che si è occupata dei più delicati casi di violenza sulle donne, sta svolgendo un ottimo lavoro per arrivare a identificare i responsabili di questi crimini di gruppo". Lo afferma in una Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale. "Sono tardive le dichiarazioni del sindaco Sala che si è espresso sull'accaduto dopo 7 giorni e quelle del ministro Lamorgese che, evidentemente, non ha saputo gestire in modo efficace i servizi delle forze dell'ordine a Milano nella notte di San Silvestro. Inaccettabile che siano avvenuti questi episodi in piazza Duomo, la piazza più controllata e videosorvegliata d'Italia anche per ragioni di terrorismo. Il numero degli agenti, lo denuncio da tempo, era inadeguato a contrastare la massa di delinquenti nordafricani che hanno agito indisturbati. Ma tutto questo era prevedibile - prosegue De Corato - e non si è fatto nulla. Ora, al di là delle parole di vicinanza a scoppio ritardato, cosa intendono fare Sala e Lamorgese affinché ciò non accada più? Questi atti criminali sono la conseguenza del flop delle politiche di integrazione del centrosinistra che ha lasciato arrivare a Milano un esercito di immigrati che spadroneggiano e compiono reati senza temere le conseguenze. Dove sono le femministe del centrosinistra di fronte a queste barbarie commesse da giovani magrebini nei confronti delle donne? Perché tacciono? E la Chiesa - conclude l’assessore - non ha nulla da dire sulle violenze sessuali avvenute davanti alla Cattedrale del Duomo, che rappresenta il cattolicesimo in tutto il mondo?” (Com)