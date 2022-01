Scuola: Renzi, bisogna tenerla aperta per combattere solitudine ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il leader di Italia viva, Matteo Renzi, "in questo clima, chi cavalca la paura per tenere chiuse le scuole fa un pessimo servizio ai nostri ragazzi e concorre a rafforzare il messaggio per cui in questo Paese la prima attività che va chiusa e l’ultima che va riaperta è sempre la scuola. Questo messaggio è devastante nella sua negatività. Senza scuola - continua l'ex premier nella sua Enews in merito alla situazione sanitaria - stiamo rinunciando alla funzione più importante di una comunità, la funzione educativa. È ingiusto. E i ragazzi stanno già pagando un conto salato da questi due anni di pandemia. Bisogna tenere aperte le scuole. E se possibile fare nelle scuole dei piccoli hub dove vaccinare chi non ha avuto modo di farlo, ma anche hub dove investire sulla salute. Molti ragazzi non hanno mai fatto visite mediche eppure, ai nostri tempi, a scuola c’era una visita medica per tutti gli studenti. Lasciatemi dire che le scuole vanno tenute aperte per combattere la solitudine dei nostri ragazzi, per contrastare la povertà educativa, ma potrebbero essere tenute aperte - adesso - anche per una gigantesca campagna di sanità pubblica". Il senatore di Iv aggiunge: "Chi chiude le scuole sancisce la sconfitta della politica e della dignità delle istituzioni. Possiamo mandare i nostri figli in pizzeria ma non a scuola? Ma dove arriveremo di questo passo? Certo, le regole studiate dal governo sulla scuola sono cervellotiche e serve più semplicità. Ma chiudere le scuole è un danno irreparabile". (Rin)