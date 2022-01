Sanità: Asl Rieti, potenziato punto di primo intervento Pass Amatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione Aziendale della Asl di Rieti "considerato il Pass di Amatrice punto strategico per l'erogazione dei servizi alla persona e delle prestazioni specialistiche integrate con la medicina territoriale, ovvero con i Medici di Medicina Generale, i Medici di Continuità Assistenziale e l'Ares 118, ha deciso di potenziare la gestione organizzativa delle attività di emergenza-urgenza della struttura sanitaria, individuando un Dirigente medico che si interfaccerà con il Direttore del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello del Presidio ospedaliero di Rieti, con gli Specialisti territoriali e con il Direttore di Distretto, per dare una risposta ancora più efficace e puntuale alle popolazioni del cratere colpite dal Sisma del 2016". Lo rende noto l'azienda sanitaria. (segue) (Com)