Vaccino: ieri picco prime somministrazioni

- Nella giornata di venerdì 7 gennaio sono state somministrate 65 mila prime dosi di vaccino, un valore del 60 per cento superiore rispetto alla media giornaliera registrata nella settimana precedente (31 dicembre - 6 gennaio). E' quanto si legge in una nota della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria. Con riferimento alla fascia di età over 50, il dato di ieri - pari a 15.239 - rappresenta il triplo di quello medio registrato nei sette giorni precedenti, pari a circa 5.500 prime somministrazioni al giorno. (Com)