Scuola: Associazione presidi, fornire indicazioni nette e omogenee

- L’Associazione nazionale presidi (Anp) ha partecipato stamattina, in videoconferenza, a un incontro col ministero dell’Istruzione avente per oggetto l’informativa sulle misure introdotte dal decreto legge 7 gennaio 2022, numero 1, pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale e in vigore a partire da oggi. L’amministrazione, rappresentata dal capo dipartimento Jacopo Greco - si legge in una nota - ha avvertito l’esigenza di incontrare le organizzazioni sindacali per preannunciare l’invio a tutte le scuole di una nota contenente indicazioni specifiche, condivise col ministero della Salute, sulla gestione dei casi di positività tra gli studenti. Il dottor Greco ha anticipato alcuni aspetti salienti della nota riguardanti le misure da adottare sia nei confronti degli studenti che del personale scolastico in caso di uno o più contagi. L’Anp ha osservato che la scuola, in questo momento, sta svolgendo una funzione di supporto al sistema sanitario per cui all’argomento non sono applicabili i principi dell’autonomia scolastica ma, al contrario, vanno fornite ai colleghi indicazioni nette e omogenee, anche per garantire una maggiore chiarezza nei rapporti con le famiglie e gli studenti. A nostro avviso - continua la nota - la disposizione legislativa che prescrive, nelle scuole secondarie e in presenza di due casi positivi nella classe, l’accesso alle lezioni solo agli studenti vaccinati crea una serie di problemi, tra cui la gestione dello studente minorenne non vaccinato che dovesse presentarsi a scuola non accompagnato da un adulto. Tale norma, a nostro parere, non autorizza in maniera chiara le scuole al trattamento dei dati sanitari degli studenti in merito al loro stato vaccinale. Si tratta di un elemento di rilevante criticità da definire quanto prima. (segue) (Com)