Scuola: Associazione presidi, fornire indicazioni nette e omogenee (2)

- Inoltre, il numero di studenti positivi - che in alcune scuole, già in queste ore, ammonta a decine o centinaia - rende quasi impossibile la gestione delle procedure previste dal decreto. Infatti, nonostante il supporto delle farmacie nell’esecuzione dei tamponi per gli studenti della scuola secondaria, è molto improbabile che il sistema sanitario possa sopportare l’ingente carico di lavoro necessario a fronteggiare la quarta ondata. Abbiamo anche evidenziato - prosegue la nota - come le previsioni della circolare sull’utilizzo diffuso delle mascherine Ffp2 creino problemi applicativi, non avendo le scuole ancora ricevuto dalla struttura commissariale le relative forniture. Con riguardo alle situazioni di singoli alunni positivi, abbiamo chiesto di chiarire se questi hanno diritto di accesso alla didattica a distanza e se vi abbiano diritto anche quegli studenti che risultino positivi o che abbiano famigliari positivi ma non dispongano ancora di provvedimenti formali dell’autorità sanitaria. Al di fuori delle previsioni del decreto oggetto dell’incontro, l’Anp ha chiesto chiarimenti sulla durata dei contratti dei supplenti chiamati in sostituzione del personale sospeso per mancanza di vaccinazione. Allo stato attuale, infatti, il supplente può essere licenziato al momento del rientro del titolare. Abbiamo chiesto, dunque, che in sede di conversione del decreto legge 172/2021 sia inserita una previsione che porti a 15 giorni la durata minima del contratto di supplenza. Abbiamo pure sollevato il problema della mancata previsione di risorse per la sostituzione del personale esente dalla vaccinazione che non può essere mantenuto in classe perché adibito a diversa mansione. Infine, abbiamo fatto presente che la verifica tramite Sidi non permette di distinguere tra le varie possibili situazioni del percorso vaccinale. (segue) (Com)