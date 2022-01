Covid: Zingaretti, in terapie intensive solo il 5,5 per cento è totalmente vaccinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle terapie intensive del Lazio solo il 5,5 per cento ha ricevuto 3 dosi di vaccino. Mentre il 66,3 per cento non è vaccinato pur essendo i non vaccinati meno del 5 per cento della popolazione adulta totale". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Ennesima clamorosa conferma che questa tragedia che stiamo vivendo avrebbe avuto un impatto incredibilmente minore se tutti si fossero vaccinati e in gran parte è figlia dei dubbi o contrarietà sui vaccini", conclude. (Rer)