Colombia: 13 agenti di polizia feriti in esplosione ordigno a Cali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 13 agenti di polizia sono rimasti feriti in Colombia a causa dell'esplosione di un ordigno al passaggio della camionetta a bordo della quale viaggiavano nella città di Cali, nella zona orientale del Paese. Lo ha reso noto oggi il presidente Ivan Duque, secondo cui tre dei feriti sarebbero in condizioni gravi. Stando alle prime indagini, l'ordigno sarebbe stato fatto esplodere attraverso un dispositivo a controllo remoto al passaggio del mezzo nella serata di ieri. Le vittime sono agenti della Squadra mobile antisommossa della polizia nazionale (Esmad). Nel veicolo si trovavano 15 agenti. Duque ha indicato come responsabili dell'azione i guerriglieri dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln), già protagonisti di violenze scoppiate nei mesi scorsi con l'obiettivo di "bloccare lo sviluppo di un'intera nazione". "Il loro interesse - ha scritto il capo dello Stato su Twitter - è chiaramente di influenzare il processo elettorale di quest'anno, con il sostegno delle dittature socialiste e comuniste. La Colombia però non si piegherà mai al terrorismo". Duque ha infine avvertito che le autorità agirà "con tutta la forza a sua disposizione contro i leader del gruppo". (Vec)