Vaccino: in 400 in piazza a Torino contro l’obbligo vaccinale, sul palco il giurista Mattei

- Circa 400 persone si sono ritrovate in piazza Castello a Torino per dire no all’obbligo vaccinale e al Green Pass. L’occasione è stata la manifestazione organizzata dal movimento DuPre - di cui fanno parte, tra gli altri, il filosofo Massimo Cacciari, l’ex direttore di Rai 2 Carlo Freccero e il giurista Ugo Mattei - che, sul palco, ha ribadito la volontà di fare “disobbedienza civile contro questo regime”. Mattei ha paragonato l’attuale gestione dell’emergenza Covid al periodo fascista giustificando la rifondazione del “comitato di liberazione nazionale, che nasce oggi a Torino”. (Rpi)