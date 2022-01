Libia: incontro a Sirte tra leader militari dell’est e dell’ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo passo avanti verso l’unificazione delle istituzioni militari in Libia. Il capo di Stato maggiore del Governo di unità nazionale di Tripoli (ovest), generale Mohamed al Haddad, ha incontrato oggi a Sirte con il comandante in capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) basato a Bengasi (est), generale Abdel Razek al Nador. Si tratta del secondo incontro di questo tipo il colloquio tra i due avvenuto sempre a Sirte, città dalla forte valenza simbolica e strategica in Libia, lo scorso 13 dicembre. Secondo le prime informazioni ufficiali, Haddad e Nadori hanno discusso, tra le altre cose, del problema degli stipendi per le forze della Cirenaica, la regione libica orientale sotto il controllo dell’Lna. (Lit)