- Non si è presentato nessun manifestante no green pass in Piazza Duomo a Milano, nonostante le dichiarazioni sui gruppi Telegram che annunciavano la presenza di dimostranti. I partecipanti al movimento, infatti, si sono limitati a ritrovarsi all'arco della Pace per un presidio statico, in numero comunque piuttosto contenuto (meno di 200 persone). (Rem)