Milano: nel 2021 rimossi oltre 31mila chili di residui potenzialmente pericolosi dovuti a incidenti stradali

- Circa 3mila interventi in un anno e oltre 31mila chili di residui rimossi dalle strade per garantire sicurezza e rispetto dell'ambiente. È il bilancio dell'attività svolta dal Comune grazie ad una società specializzata che interviene rapidamente e in stretta collaborazione con la polizia locale per il corretto e immediato ripristino della viabilità nelle aree coinvolte da incidenti stradali. Nel dettaglio, tra il primo gennaio e il 15 dicembre 2021, gli interventi per la pulitura e la bonifica post incidente sono stati 2.990. Sono stati raccolti dalla sede stradale 21.133 chili di detriti (comprese anche eventuali infrastrutture danneggiate) e sono stati aspirati dall'asfalto 10.191 litri di sostanze pericolose (sia per la loro viscosità che per l'ambiente). Inoltre, grazie al lavoro della società “Sicurezza e Ambiente” che si occupa anche della rimozione dei veicoli in stato di abbandono non solo a seguito di incidente, nel corso del 2021 è stato possibile rimuovere dalla strada 722 veicoli: 315 auto, 130 motocicli, 215 ciclomotori , 45 autocarri, 7 roulotte, 4 carcasse irriconoscibili e 6 "Apecar". "In caso di incidente stradale - dichiara Marco Granelli, assessore alla sicurezza - è importante la rimozione sicura e compatibile con l'ambiente sia dei veicoli coinvolti, quando non più funzionanti, sia dei detriti, dell'olio e di altre sostanze che costituiscono una presenza pericolosa sull'asfalto e dal forte impatto sull'ambiente, se raccolti in modo inadeguato. Un altro elemento fondamentale è la rapidità di intervento e la necessità di intervenire insieme alla Polizia locale". (segue) (Com)