Milano: nel 2021 rimossi oltre 31mila chili di residui potenzialmente pericolosi dovuti a incidenti stradali (2)

20 luglio 2021

- Una volta rimossi, i veicoli vengono portati in un deposito specializzato di Monza dove vengono conservati almeno 60 giorni o fino a quando la Polizia locale ne autorizza alla demolizione. I materiali abbandonati sull'asfalto vengono smaltiti e in caso di necessità l'area interessata viene sottoposta a bonifica ambientale. La “Sicurezza e Ambiente”, che ha vinto un bando del Comune e opera in numerose altre città italiane, garantisce interventi immediati 24 ore su 24 grazie a due sedi operative con deposito materiali e segnaletica provvisoria. Sono cinque le unità mobili posizionate a rotazione in modo strategico sul territorio cittadino così da garantire tempestività di intervento: piazzale Loreto nel Municipio 2, piazzale Maciachini nel Municipio 9, via Forze Armate nel Municipio 7, alla Barona nel Municipio 6 e in zona Porta Romana nel Municipio 4. (Com)