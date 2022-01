Covid: nel Lazio 14.850 nuovi casi su 113 mila tamponi, 7.773 dei quali a Roma città e 5 morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto all’8 gennaio dello scorso anno, si legge tra i dati, nel Lazio ci sono 1.471 ricoveri in meno in area medica, 118 in meno in terapia intensiva e 39 decessi in meno. “Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione”, aggiunge l’assessore alla Sanità. Nella regione sono state superate 11,3 milioni di somministrazioni di vaccino anti Covid, e di queste oltre 2,3 milioni sono dosi di richiamo: oltre il 47 per cento della popolazione adulta. E’ stato superato il 97 per cento di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90,5 per cento degli over 12 sempre in doppia dose. (segue) (Rer)