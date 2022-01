Francia: Covid, aziende capaci di produrre 40-50 milioni di mascherine Ffp2 a settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha la capacità di produrre tra 40 e 50 milioni di mascherine Ffp2 a settimana, dinanzi all’eventuale forte domanda sollecitata dalla variante Omicron del coronavirus. Lo ha dichiarato il presidente del sindacato delle aziende specializzate nella produzione di mascherine, Christian Curel, ripreso dall’emittente “BmfTv”. “Abbiamo già un sacco di magazzino. Ci sono richieste a tutti i livelli, professioni, grande distribuzione, persino piattaforme internet”, ha spiegato Curel. Per quanti riguarda il prezzo, Curel ha dichiarato che i produttori non controllano “i prezzi di vendita e i margini dei rivenditori”. Per questo motivo suggerisce al governo di fare “quello che è stato fatto in Italia”, ovvero fissare un prezzo massimo, che propone di porre a “70 centesimi” di euro. (Frp)