Afghanistan: Rauti (Fd'I), non cali silenzio su dramma violazione dei diritti delle donne

23 luglio 2021

- La senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, componente della commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, afferma: "Partecipo alla staffetta solidale delle parlamentari italiane per i diritti delle donne in Afghanistan. L’iniziativa di comunicazione e sensibilizzazione è promossa dall’Osservatorio sulle donne afgane della commissione Diritti umani del Senato, per evitare che cali il silenzio sul dramma che si sta consumando quotidianamente in Afghanistan. I leader talebani al potere stanno sistematicamente cancellando le conquiste femminili ed i diritti umani fondamentali". La parlamentare aggiunge in una nota: "Per le donne e per le bambine afghane sono tornati 'gli anni bui'. L’Afghanistan oggi non è un Paese per donne: non possono lavorare, studiare, viaggiare, ascoltare musica, fare sport, impegnarsi in politica, scegliere chi sposare. L’Afghanistan dei talebani vuole coprire il corpo e l’esistenza delle donne; vuole nascondere le donne al mondo e nascondere il mondo agli occhi delle donne. Non possiamo lasciare sole le donne afghane nella difesa dei diritti violati. La loro libertà di esistere - conclude l'esponente di Fd'I - è una responsabilità che va assunta e condivisa dall’intera comunità internazionale".(Com)