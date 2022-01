Egitto: Macron accoglie con favore rilascio attivista Ramy Shaath

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia accoglie con favore il rilascio dell’attivista politico egiziano-palestinese Ramy Shaath dopo più di due anni di detenzione in Egitto. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron. “Condivido il sollievo di sua moglie, Céline Le Brun, che si trova in Francia e con la quale non ci siamo arresi”, ha scritto Macron in un messaggio su Twitter. “Grazie a tutti coloro che hanno avuto un ruolo positivo in questo felice risultato”, ha continuato il capo dello Stato. (segue) (Frp)