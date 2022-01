Egitto: Macron accoglie con favore rilascio attivista Ramy Shaath (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista politico egiziano-palestinese Ramy Shaath è stato rilasciato dopo più di due anni di detenzione in Egitto. Lo hanno reso noto i media egiziani. L'uomo di 48 anni, figura della rivoluzione egiziana del 2011 e coordinatore in Egitto del movimento boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele (Bds, che difende il boicottaggio di Israele nella lotta contro l'occupazione dei Territori palestinesi) è stato arrestato dal luglio 2019 per aver fomentato “disordini contro lo Stato” e con l’accusa di aver chiesto la sospensione della Costituzione e delle leggi, di aver impedito alle istituzioni statali e alle autorità pubbliche di svolgere il proprio lavoro e di aver deliberatamente pubblicato notizie, informazioni e dichiarazioni false sulle condizioni politiche ed economiche del Paese con l'intento di turbare la quiete pubblica e di distruggere la fiducia nelle istituzioni statali. (segue) (Frp)