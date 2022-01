Lavoro: Bellanova, scongiurare chiusura ortofrutticola Mugello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Questa è un'azienda d'eccellenza, punto di riferimento del territorio. Ma è soprattutto un'azienda dove l'80 per cento sono donne. E anche per questo lo diciamo con molta chiarezza: va salvaguardata. Bisogna lavorare in modo unito e compatto per scongiurarne la chiusura". Lo ha detto oggi, a Marradi, la presidente di Italia viva, Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili, incontrando le lavoratrici e i lavoratori dell'ortofrutticola del Mugello, insieme all'europarlamentare Nicola Danti e al deputato Gabriele Toccafondi, dopo l'incontro in Comune con il sindaco Tommaso Triberti. "Abbiamo voluto essere qui oggi", ha proseguito Bellanova durante l'incontro con le maestranze, "per portare la nostra solidarietà a tutti i lavoratori e le lavoratrici, confermare la nostra determinazione e il nostro impegno a livello territoriale come nazionale per evitare a Marradi e alla Toscana la perdita di questa eccellenza, raccontare un pezzo del nostro lavoro quotidiano politico, istituzionale e parlamentare per sostenere e rafforzare l'occupazione femminile. Lo abbiamo già detto in diverse occasioni, anche e soprattutto a proposito del Piano nazionale di ripresa e resilienza: il rilancio del Paese sarà tangibile, reale e concreto se saremo capaci, attraverso l'attuazione del Piano e grazie all'integrazione di tutti gli strumenti e risorse a disposizione, di ampliare la base produttiva e moltiplicare la presenza delle donne e delle nuove generazioni nel mercato del lavoro". Bellanova ha continuato: "E' così che contrastiamo lo spopolamento territoriale e la crisi demografica. Le persone hanno bisogno di credere nel futuro e di poter garantire una qualità della vita e un futuro ai figli che desiderano. Sviluppo territoriale, coesione sociale, valore sociale d'impresa significa anche questo".(Rin)