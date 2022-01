Covid: Meloni, d'accordo con Tremonti, c'è sensazione che governo sia indifferente a sofferenze cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pienamente d’accordo con le parole del professor Giulio Tremonti. C’è la sensazione che il governo sia del tutto indifferente alle sofferenze dei cittadini italiani". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che riporta quanto dichiarato dall'ex ministro delle Finanze e dell'Economia in un'intervista al quotidiano "La Verità". "Nella nostra storia repubblicana è stata sempre rispettata la centralità del popolo, ma in questa fase c'è l'impressione di una marginalizzazione del popolo da parte del palazzo. Si ha la sensazione che non sia sovrano, ma sovranizzato", le parole di Tremonti citate nel tweet.(Rin)