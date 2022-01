Kazakhstan: segretario esecutivo Csi, rivoltosi avevano supporto straniero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone coinvolte nei violenti disordini in Kazakhstan li avevano preparati in anticipo e avevano supporto straniero. Lo ha dichiarato il segretario esecutivo della Confederazione degli Stati indipendenti (Csi), Sergej Lebedev. “E’ ovvio”, ha detto, che i rivoltosi “stessero preparando i disordini in anticipo per destabilizzare il Paese”. Le autorità kazakhe sono intervenute “tempestivamente e ragionevolmente” per stabilizzare la situazione, ha continuato. "Le misure adottate sono state appoggiate non solo dall’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Ctso) ma anche da altri membri del Csi”, ha osservato Lebedev. Il segretario esecutivo ha proseguito augurandosi che la situazione ad Almaty ritorni alla normalità nelle prossime settimane. (segue) (Rum)